Vaccini, è il turno del sindaco

Continua la vaccinazione in Italia e a Cesenatico. Aumentano i numeri dei vaccinati e si abbassano le età per chi può accedere al vaccino. Così oggi è stato il turno del trentacinquenne primo cittadino di Cesenatico Matteo Gozzoli. Ha annunciato il suo turno e l’avvenuta vaccinazione con una foto su facebook. Come potete notare non ha mostrato il petto come qualcuno che siede nello scranno a Bologna.