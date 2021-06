Vaccini, l’Emilia Romagna dice addio agli “Open Day”

Nè con AstraZeneca, ma neppure con Pfizer o Johnson&Johnson. L’Emilia-Romagna non organizzerà più gli “open day” da vaccino. Quelli già in calendario per i quali ci sono prenotazioni verranno confermati, ma tutti gli altri saranno cancellati e non saranno mai più riproposti. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, secondo cui “il modello è ormai superato”.