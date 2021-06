Abili e arruolati anche in acqua

Il 15° Stormo ha il compito di recuperare gli equipaggi in difficoltà in tempo di pace (Sar – Ricerca e soccorso), in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (C/Sar – Combat Sar), nonché di concorrere in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita e in modalità di bio-contenimento, il soccorso di traumatizzati gravi e il supporto all’attività di antincendio boschivo.

Ogni volta che un elicottero del 15° Stormo si alza in volo o sta salvando una vita umana o si sta addestrando per farlo. Dalla sua costituzione ad oggi infatti, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato 7250 persone in pericolo di vita.