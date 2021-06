Giovedì “Mosaico in tour 2021” debutta in Zona Cesarini

Imparare a fare un mosaico con le proprie mani è un modo per conoscere meglio il patrimonio artistico dei mosaici che a Ravenna raggiunse la sua massima espressione nell’arte antica e ancora oggi è una delle forme artigianali più diffuse del territorio.

Lo staff di Mosaico in tour non perde mai d’occhio gli allievi insegnando loro le basi teoriche fino alla realizzazione pratica di un mosaico che rimane all’esecutore in ricordo. Massima attenzione è dedicata alla qualità del servizio, con l’impiego di materiali tipici, gli stessi usati dai mosaicisti e le paste vitree, le stesse paste che usavano gli antichi per i mosaici di Ravenna.

Le piccole tessere sono le stesse che compongono le monumentali opere che hanno reso Ravenna famosa nel mondo. I bambini e i ragazzi scoprono così le eccellenze storiche e artistiche del territorio, oltre a confrontarsi con le proprie abilità manuali.