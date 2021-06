Oggi notte prima degli esami per 35mila maturandi

Sono 35.381 gli studenti coinvolti in Emilia-Romagna dagli esami di Stato, che prenderanno il via nella giornata di domani. I candidati interni sono 34.661, gli esterni 720.

Le prove anche quest’anno consisteranno in un colloquio, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale dettata dal Covid-19, con le modalità indicate dal protocollo d’intesa siglato il 21 maggio tra il ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli esami.