Bellaria, si denuda davanti a bimbi: rischia linciaggio

A telefonare alla centrale operativa alcuni genitori dei bimbi presenti in spiaggia. In poco tempo la voce sulla presenza di un maniaco in spiaggia si era però sparsa nei dintorni e in tanti erano accorsi per capire cosa stesse accadendo.

In breve l’uomo è stato identificato e gli agenti, sopraggiunti, hanno pure dovuto metterlo al riparo sull’auto di servizio per scongiurare che la tensione salisse alle stelle.

“Non ho fatto niente”, aveva detto in un primo momento agli agenti a cui ha pure riferito di non essere un turista ma un disoccupato in cerca di lavoro. Gli elementi raccolti, tuttavia, non giocano per nulla a suo favore e l’uomo è stato identificato e denunciato.