Nel weekend al Circolo velico di Cesenatico c’è il “Vela day”

Con ancora negli occhi le emozioni dell’ultima America’s Cup, l’Italia riscopre la passione per la vela. Ma per coloro che non si accontentano di seguire le regate in tv, nel prossimo fine settimana (19 e 20 giugno), al Circolo vela Cesenatico, è in programma il “Vela day”, un’occasione per diventare, almeno per un giorno, uno skipper provetto.

Si tratta di un evento nazionale gratuito aperto a chiunque voglia scoprire il mondo affascinante della vela. Durante la due giorni, bambini dai 6 anni in su, ragazzi, adulti e famiglie potranno visitare la scuola, dialogare con gli insegnanti, cimentarsi con i simulatori e ritirare gadget e omaggi.