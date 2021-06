Riprendono le visite turistiche guidate a Cesenatico

Riprendono con grande entusiasmo le visite turistiche guidate e gratuite per i turisti alla scoperta delle eccellenze di Cesenatico, organizzate dall’Assessorato al Turismo.

Il percorso prevede il ritrovo in Piazza Ciceruacchio, davanti alla Biblioteca Comunale, per poi procedere verso il porto canale leonardesco, la pescheria comunale, la piazza delle Conserve, il Museo della Marineria sezione galleggiante, le colonne veneziane sul ponte di via Saffi e Casa Marino Moretti (in esterno).

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 17 giugno con ritrovo alle ore 10.00 in Piazza Ciceruacchio. Le visite proseguiranno fino a metà settembre circa, con cadenza settimanale (ogni giovedì) e partenza sempre nello stesso luogo e allo stesso orario.