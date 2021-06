Droni, l’aeronautica si prepara a respingerli

Il 15° Stormo ha il compito di recuperare gli equipaggi in difficoltà in tempo di pace (SAR – Ricerca e soccorso), in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (C/SAR – Combat SAR), nonché di concorrere in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita e in modalità di bio-contenimento, il soccorso di traumatizzati gravi e il supporto all’attività di antincendio boschivo.

Il Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto, con sede ad Amendola (FG), è un Ente dell’Aeronautica Militare posto alle dipendenze del Capo del 3° Reparto dello Stato Maggiore e polo di riferimento unico di settore in campo interforze, in grado di fornire a tutte le Forze Armate e Corpi dello Stato l’addestramento basico e le tecniche di impiego sull’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto di ogni classe.