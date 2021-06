Francesco “Checco” Tonti, l’eclettismo al Mamì Bistrot

Francesco “Checco” Tonti è uno degli artisti più innovativi e poliedrici della scena riminese. Lui si definisce attore, regista, clown, mimo, giocoliere, equilibrista, presentatore, insegnante e operatore del Metodo Grinberg, ma dal cilindro della sua geniale creatività, ogni volta, estrae qualcosa di nuovo.

Sarà lui quest’estate, assieme alle seducenti soubrette dello Show Ballett di Milano e a Melissa Violet Queen, l’anima e la voce dell’Aperò Francais Show in programma tutti i venerdì sera (dalle ore 19) al Mamì Bistrot di Rivabella: “Il mio ruolo sarà, in primis, quello di fare gli ‘onori di casa’ – spiega Francesco – introducendo gli spettatori nella Parigi della Belle Epoque. Poi cederò il palco alle nostre artiste che interpreteranno uno spettacolo dedicato al linguaggio universale del corpo. E del cast faccio parte anch’io che, tra un burlesque e una canzone, mi esibirò in numeri di mimo, teatro-circo, giocoleria, fachirismo e poesia”.

Numeri dunque del varietà più classico che si incastonano perfettamente nella proposta del Mamì che, su indicazione della titolare Severine Isabey, ha voluto riproporre in questo scorcio emergente di Rimini un salottino dedicato alle arti figurative mantecate, per l’occasione, in salsa francese: “Sento spesso dire che il varietà è un modello di spettacolo ormai superato – spiega Francesco Conti – niente di più falso! In realtà, in base alla mia esperienza personale, posso dire che il varietà non è mai tramontato. Si tratta, del resto, di uno spettacolo sempre attuale e godibile che lascia spazio a diverse forme d’arte. Anche il pubblico dimostra sempre di gradire questo genere che propone spesso ‘the best off’ degli artisti, regalando veri e propri distillati del loro repertorio”.