Segui i sensi, 5 cose da fare a Cesenatico in un giorno

E quando si parla di Cesenatico è impossibile non parlare della sua buona tavola, una cucina rinomata che spigola tra novità e tradizione e che, grazie ad una materia prima a chilometro zero, appaga i palati dei gourmet più esigenti.

Ma tra un profluvio di sapori c’è una pietanza che, più di tutti, racconta il carattere sobrio di questa terra: è la piadina, il pane semplice della tradizione, quella che oggi viene preparata in mille varianti. Gustatela con le sarde del mare nostrum e sentirete in bocca il vero sapore di questa terra.

Per appagare il senso dell’olfatto l’appuntamento è in riva al mare dove la salsedine pervade tutta la battigia. Respirate a pieni polmoni l’odore del mare, riempitevi di iodio, il prezioso minerale che, fino agli anni ’80, veniva fatto inalare ai bambini in vacanza nelle colonie marine.

Ma per chi vuole anche toccare l’anima di un luogo, ecco la sezione terra del Museo della Marineria di Cesenatico, dove una parte del percorso è dedicata proprio alla “costruzione”. Qui si possono toccare con mano i materiali lignei e le semplici tecnologie con le quali l’uomo ha navigato in mare per millenni. Un omaggio alla laboriosità del fare che a Cesenatico – paese di raffinati artigiani navali – ha sempre fatto scuola.