Baseball alla festa dello sport di Gambettola

La festa dello sport di Gambettola è arrivata alla ventesima edizione e in collaborazione con l’assessore allo sport Maurizio Pracucci, Elephas organizza uno stand dove i ragazzi di tutte le età potranno provare l’ebrezza dell’Mgdb (meraviglioso giuoco del baseball). La settimana dello sport a Gambettola è iniziata venerdì 11 giugno, con incontri tematici di approfondimento, camminate e attività gratuite per tutti e con tutte le discipline negli spazi pubblici di Gambettola per concludersi il a sabato 19 giugno con gran finale al Parco Fellini, che per l’occasione si trasformerà in una palestra all’aperto.

“Con Gambettola Attiva, come Amministrazione vogliamo promuovere l’attività fisica e il benessere come strumenti di prevenzione e salute, per tutta la cittadinanza, con iniziative mirate al coinvolgimento di tutte le fasce di età – spiega il sindaco Letizia Bisacchi – Una settimana che sarà dedicata allo sport, senza barriere, che vuole essere soprattutto una nuova occasione per ritrovare la nostra socialità, tornare a muoverci insieme, vivere la comunità e inostri spazi”.

Il gran finale, quindi, sabato 19 giugno dalle ore 16,00 alle 20,00 al Parco Fellini con con la prova di lancio e battuta e un mini campetto da baseball dove i tecnici degli Elephas baseball Cesena saranno a disposizione per la prova gratuita.