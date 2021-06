La lettera del Vescovo ai turisti in vacanza in Romagna

All’inizio dell’estate, il vescovo Douglas Regattieri ha voluto scrivere una lettera ai turisti e ai vacanzieri che nei prossimi mesi sceglieranno i luoghi locali di villeggiature per un periodo di ferie.

“Viviamo un tempo di ripresa, o meglio di rigenerazione – si legge nella nota – non si tratta di ritornare a essere come eravamo prima; anzi dobbiamo essere diversi, perché cambiati dall’esperienza della pandemia. Si tratta di introdurre nella nostra vita qualcosa di nuovo e di diverso. Per questo l’ estate che è alle porte si prospetta come un tempo propizio. Ci aiutano in questo anche gli uffici pastorali dei vescovi italiani con la campagna ‘Oraviene il Bello!’. È la possibilità di riprendere il respiro della vita attraverso percorsi di positività che avranno nella Bellezza, in tutte le sue forme possibili e immaginabili, il punto di forza”.