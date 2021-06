Dalla Rosa nuovo presidente Circolo Nautico Cesenatico

Appassionato degli sport ma soprattutto dello sport della vela, in gioventù selezionato per la squadra nazionale juniores della classe 470 grazie al IV posto al Campionato Italiano Juniores di 470 (Reggio Calabria, 1975) viene invitato al Raduno pre-olimpico Giovanile Federale a La Gran Motte, Port Camargue (FRA), 1975, per la classe 470. Già istruttore federale di vela II livello, svolge attività agonistica dagli anni ’90 in equipaggio e con altro personale universitario nelle regate della classe J24, Solaris 36OD e Delta 84, dal 2007 in area Romagna e Golfo di Trieste. Più volte Campione Altura della Romagna. Vincitore per molti anni in sequenza della Classe Open Charlie al Campionato invernale di Marina di Ravenna come Timoniere e Armatore del Delta 84 WITZ e della Classe Open Echo come armatore del Solaris 36OD Intrepid Witz. Campione d’inverno 2007 e del Circuito della Romagna 2008, 2009, 2010, vincitore della Pesaro-Pola nel 2017 e 2019 (cat. D). Vincitore in equipaggio del 36OD W Madeleine in Categoria 3 della Coppa d’autunno Barcolana (Trieste) negli anni 2011, 2013 e 2019.

Nel corso della riunione del nuovo direttivo CNC sono stati anche nominati il vice-presidente Riccardo Guardigli e il segretario tesoriere Ivan Gallavotti nonché i responsabili delle due commissioni previste dal Regolamento come quella sportiva con il delegato responsabile Massimo “Mamo” Magnani, consigliere eletto con il più elevato numero di preferenze, e Riccardo Guardigli per la commissione scuola vela e attività giovanile, oltre ai delegati per numerosi altri settori di intervento necessari per il rilancio della attività del sodalizio, coinvolgendo gli altri consiglieri eletti Massimo Onestini, Roberto Ranieri e Gianmarco Saccenti. Infine altri soci esterni al Consiglio Direttivo con specifiche competenze verranno coinvolti per ribadire ulteriormente la volontà inclusiva del nuovo consiglio direttivo dello storico Circolo Nautico di Cesenatico.