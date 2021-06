Sicurezza, Siulp: “I rinforzi a Cesenatico non bastano”

Una nota del Siulp, il sindacato di Polizia, interviene duramente per contestare il numero di rinforzi destinati a Cesenatico.

“Sono pochi 5 rinforzi per la Polizia di Stato per poter potenziare la sicurezza a Cesenatico e comuni limitrofi. Una vera e propria beffa visto che in altre province sono stati aggregati molti più agenti. Ma non solo, a Cesenatico saranno previsti anche i controlli di frontiera (demandati alla Polizia di Stato) per il traghetto con direzione Croazia, risulterà utopistico fornire servizi adeguati”.