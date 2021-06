Bonus turismo, per utilizzarlo c’è tempo fino al 31 dicembre

Nessun rimborso per mancato utilizzo

La guida include l’interessante sezione Domande e risposte con due puntualizzazioni che, in particolare, vi segnaliamo: nel caso si sia pagato il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza, cosa succede se si è impossibilitati a partire? L’importo dello sconto per bonus vacanze – chiariscono le Entrate – non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte dell’operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un’unica soluzione e senza possibilità di frazionamento; pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.

La restituzione del bonus indebitamente fruito

Altro aspetto importante: cosa deve fare chi ha usufruito nel 2020 di un bonus vacanze non spettante, a causa di una non corretta compilazione della dichiarazione Isee? Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi Persone fisiche 2021).