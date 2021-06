Niente più pazienti Covid, il “Bufalini” torna alla normalità

Dopo aver vissuto periodi critici e di autentica emergenza, finalmente – dopo 15 mesi – l’ospedale “Bufalini” di Cesena torna alla sua normalità, ovvero all’assetto organizzativo originario dell’era pre-Covid.

Si torna dunque al al regime di “normalità estiva”, anche perché al momento, all’interno dei reparti, non ci sono più pazienti Covid e dunque non c’è più la necessità di avere spazi e settori esclusivamente dedicati al coronavirus (anche se al pronto soccorso resta in vigore la “corsia dedicata al pazienti Covid”). Se ne riparlerà semmai in autunno nel malaugurato caso in cui la pandemia riservi una quarta ondata.