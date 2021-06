Trasporti, da oggi in Regione capienza su treni e bus all’80%

Si tratta, spiega lo stesso assessore, di una “decisione necessaria, come previsto dalla normativa nazionale, per rispondere all’aumento della mobilità registrato dopo l’allentamento delle restrizioni con il passaggio dell’Emilia-Romagna in zona bianca. Stiamo tornando, finalmente, alla normalità – argomenta – e dobbiamo quindi rispondere offrendo un servizio puntuale e sicuro ai cittadini che ricominciano a spostarsi come prima utilizzando i mezzi pubblici”.

L’applicazione della nuova percentuale dei posti consentiti non superiore all’80% decorre a partire da oggi e resterà attiva fino al 31 luglio.