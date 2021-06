Sicurezza, Pompignoli (Lega) “convoca” i sindaci di Cervia e Cesenatico

“Quella che stanno vivendo le località di Cervia e Cesenatico – commenta Pompignoli – è una situazione delicatissima, dovuta a molteplici fattori, che rischia, se mal gestita, di ipotecare la ripartenza della stagione estiva. Per questa ragione, e con la volontà di affrontare insieme un fenomeno trasversale e pericolosissimo come quello delle baby gang, auspico che entrambi i Sindaci interpellati e l’Assessore Corsini accolgano il mio invito a presentarsi in commissione. L’individuazione di soluzioni concrete e sostenibili per sanare situazioni di pericolo e fragilità nei nostri territori non può che essere trovata insieme, nell’interesse assoluto e prioritario delle nostre comunità”.