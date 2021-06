Dalla uno bianca ai gialli, tutti i volti di Cesenatico Noir

“Cesenatico Noir è un perfetto esempio di come coniugare letteratura e attrattività turistica- spiega Pasi– ed è un evento che è cresciuto moltissimo in questi pochi anni, per la qualità delle proposte e delle presenze, riuscendo a creare un indotto economico interessante per il territorio. Con questo appuntamento si riesce, infatti, a coinvolgere non solo le imprese turistiche ma anche quelle della ristorazione e del commercio locale, in primo luogo delle librerie, oltre a dare ulteriore notorietà a Cesenatico sui mercati turistici. Questi sono gli aspetti che hanno convinto Confesercenti a sostenere con convinzione l’iniziativa”.

“Cesenatico Noir si conferma come uno degli eventi culturali estivi di maggior rilievo in Emilia-Romagna- sottolinea Tura– e in pochi anni si è affermato come uno dei principali festival del noir a livello nazionale. Quest’anno allarga i suoi orizzonti, proponendo un programma ancor più ricco, che coinvolge non solo la letteratura di genere ma anche la cronaca e il cinema d’autore. Ci sono tutte le premesse, quindi, per un’edizione in grado di superare i lusinghieri successi delle edizioni precedenti”.

“Siamo arrivati alla quarta edizione di Cesenatico Noir e se guardo indietro penso a tutta la strada che abbiamo fatto insieme a questa manifestazione- conclude il sindaco Gozzoli-. Ormai quello che era un esperimento è diventata una certezza per la nostra città, un appuntamento irrinunciabile per cittadini e turisti. La cultura è un faro per Cesenatico, e il nostro ‘Noir’ rappresenta un tassello fondamentale per il cartellone estivo. Ringrazio Confesercenti, la Regione Emilia-Romagna, Apt e il direttore artistico Stefano Tura perché è grazie al lavoro di squadra di tutti che riusciamo a realizzare queste bellissime serate”.

Ad arricchire l’edizione 2021 del festival ci sarà anche ‘Inferno’, la mostra di fumetti del disegnatore Paolo Barbieri, ispirata all’opera del Sommo Poeta, che sarà allestita alla Galleria Leonardo di Cesenatico.