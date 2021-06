Pallavolo Cesenatico, il trionfo che sa di rinascita

L’allenatore Fabrizio Remor, parlando anche a nome del fratello, l’allenatore Gianluca Remor, racconta della vittoria e della salita che è stata necessaria per poterla raggiungere: “All’inizio del 2021 non pensavamo nemmeno alla disputa dei campionati. Speravamo solo in una ripresa degli allenamenti. Lo scorso anno è stato caratterizzato da un fermo molto lungo. Gare annullate del tutto. Sicuramente non potevamo immaginare un trionfo finale. L’aspetto da sottolineare è che questa volta non ci siamo potuti limitare unicamente ad una formazione di tipo sportivo: è stato necessario seguire scrupolosamente i protocolli imposti dalle federazioni. E questo significa: mascherine fuori dal campo, distanziamento nelle aree di gioco, igienizzazione continua di oggetti e ambienti… eppure eccoci qua. La vittoria giunge letteralmente come una ciliegina sulla torta”.