Sicurezza, Corsini contro Pompignoli: “Intervento tardivo”

Anche la sicurezza diventa lo scenario per alimentare lo scontro politico. Dopo l’intervento del Presidente della prima commissione regionale (con delega anche alla polizia locale e alla sicurezza) Massimiliano Pompignoli – che si era detto pronto a convocare, in seduta straordinaria, i Sindaci di Cesenatico e Cervia per discutere dell’emergenza sicurezza – ecco puntuale la replica dell’assessore regionale Andrea Corsini: “Ho letto con stupore l’annuncio di Pompignoli che vuole convocare il sottoscritto e i sindaci di Cervia e Cesenatico per i problemi di ordine pubblico che si sono verificati sul litorale tra maggio e inizio giugno. Pompignoli – spiega Corsini – dovrebbe sapere che la Costa Romagnola è un po’ più ampia rispetto a quanto lui sembra credere: i problemi della ‘movida selvaggia’ non riguardano infatti solo Cervia e Cesenatico, il discorso è più ampio e articolato e bisognerebbe conoscere meglio i territori prima di avanzare richieste e proposte”.