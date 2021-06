VIDEO Volpe intrappolata salvata da una passante

Il video, girato da Mara riprende la volpe con la testa incastrata in una bottiglia di plastica abbandonata lungo le strade di campagna. Un gesto che potrebbe essere una goccia nel mare, ma la realtà è un’altra. E dimostra come basti veramente poco per impattare in maniera incisiva su chi nella natura vive e, a volte, sopravvive.