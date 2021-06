Eni fa ricorso. La storia infinita dell’Imu piattaforme

«Quella dell’IMU sulle piattaforme è una partita complessa che avrà ancora bisogno di tempo per potersi risolvere. Prendiamo atto del ricorso presentato da ENI e ora ci siamo già attivati con il nostro avvocato per presentare il controricorso in tempi utili. Mi preme comunque sottolineare che questo ricorso non andrà a incidere in nessun modo sul bilancio dell’Amministrazione visto che la cifra del contendere è stata accantonata al cento per cento. Credo che la prudenza che stiamo mettendo in campo in questa vicenda così intricata sia doverosa e utile per riuscire a venirne a capo: nei mesi scorsi, in occasione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ci dava ragione, ho letto e ascoltato da parte dell’opposizione conclusioni affrettare e inviti a investire queste risorse in opere o nella riduzione delle imposte. Colgo questa occasione per sottolineare e ribadire quanto sia urgente e importante che venga approvato il decreto attuativo interministeriale legato all’Impi: è arrivato il momento di definire quali sono nello specifico le piattaforme oggetto del tributo e quali Comune usufruiranno dell’imposta. La vicenda ci sta portando via tempo, energia e risorse preziose e attendiamo il decreto da un anno», le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

«Nei mesi scorsi si è svolto un incontro richiesto da ENI per valutare come poter risolvere anche gli accertamenti relativi agli anni seguenti. Dunque, a differenza di quanto prospettato e della loro disponibilità, abbiamo appreso con stupore di questo ricorso. Quella sulle piattaforme è una partita che va avanti da tempo e insieme al Ragioniere Capo Riccardo Spadarelli e a tutti i tecnici comunali continuiamo a impegnarci per riuscire a risolverla nel migliore dei modi. Proseguiamo dunque nell’attenta analisi dell’evolversi della questione, fiduciosi di un esito positivo e in attesa dell’emissione degli opportuni atti finali da parte del Ministero per l’Impi», il commento dell’Assessore Jacopo Agostini