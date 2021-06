Il 1° luglio parte la campagna elettorale di Matteo Gozzoli

Il ritrovo è fissato per le 19, e prima dell’intervento di Matteo Gozzoli ci sarà un momento dedicato alla musica. Questo evento sarà il prima di una serie di incontri che verranno organizzati nei quartieri di Cesenatico e nelle frazioni: presto sarà annunciato il calendario completo degli appuntamenti.

“Sono molto emozionato per questa campagna elettorale, certo che sarà una bellissima avventura come lo è stata quella del 2016 con la consapevolezza in più che deriva da cinque anni di amministrazione. Guidare Cesenatico lascia dentro tante cose, la più bella sono le persone: quelle che incontri, che ti sostengono, quelle con cui ti confronti e anche quelle con cui discuti. Una città non può essere amministrata con l’io ma ha bisogno del noi e in questi mesi vorrei che questo noi diventasse sempre più inclusivo e forte. Ancora insieme, perché tanto è stato fatto e molto è ancora da fare; Ancora insieme perché i sogni e gli obiettivi di Cesenatico vanno raggiunti con il dialogo e la collaborazione di tutti; Ancora insieme perché i prossimi cinque anni saranno importanti e decisivi per costruire una città ancora più bella e funzionale e vorrei farlo insieme a tutti i cesenaticensi”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

Per richiedere informazioni, inviare suggerimenti o riflessioni è disponibile la mail info@matteogozzoli.it. Per rimanere aggiornati su Cesenatico e su tutte le iniziative della campagna elettorale si può seguire il sito www.matteogozzoli.it