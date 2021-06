Medici no-vax, in 3500 rischiano la sospensione senza stipendio

Per il momento, però, l’indagine è solo conoscitiva. Man mano che si spuntano i nomi dei 3500 medici ed infermieri ancora non vaccinati vengono inviate le lettere in cui si invitano i sanitari a esporre le loro motivazioni per la mancata vaccinazione. Nel caso in cui le risposte non pervengano o la scelta di non sottoporsi all’iniezione non sia giustificata parte la raccomandata con l’invito a presentarsi all’hub vaccinale entro cinque giorni dalla ricezione.