Flaminia Bolzan, un tocco di noir al Papeete Beach

Reduce dal successo editoriale di “Turchese” (il suo primo romanzo) e da una stagione televisiva sempre più intesa, Flaminia Bolzan – la più celebre criminologa italiana – è stata ospite lo scorso weekend del Papeete Beach di Milano Marittima: “Qualche giorno per ricaricare le batterie – spiega la psicologa romana – in una realtà per me nuova, ma che ricorderò per il senso dell’ospitalità e la cultura dell’accoglienza. Ho avuto il piacere in questi giorni di conoscere e pranzare con Rossella Casanova, un’imprenditrice di enormi capacità ma soprattutto una donna di grande sensibilità. Ho sempre pensato al Papeete come un luogo di movida noto, in particolare, per i suoi format dedicati al divertimento giovanile e invece ho scoperto anche una spiaggia in cui ci si può rilassare lontano dalla calca e dagli assembramenti, uno stabilimento attrezzato con mille servizi, ideale per chi ricerca riposo e relax. Non a caso in questi giorni sulla spiaggia ho visto anche tante famiglie”.