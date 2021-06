Improvviso cedimento del manto stradale: disagi a Valverde

Da alcuni giorni in un tratto di via Bramante, all’altezza dell’intersezione con via Dante nella frazione di Valverde, il traffico è a senso unico alternato a causa di un cedimento del manto stradale.

Lo comunica in un post su Facebook lo stesso sindaco Matteo Gozzoli che chiede pazienza per i disagi ed assicura che i tecnici comunali “stanno lavorando per risolvere il problema al più presto”.