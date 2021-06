Ipotesi omicidio colposo. Autopsia per il piccolo Diego.

La ricostruzione

Diego, che era nato a Cesena, abitava con la famiglia a Gambettola (provincia di Forlì-Cesena) e avrebbe compiuto due anni il 24 luglio, non aveva mai sofferto di particolari patologie. Lunedì 15 giugno ha manifestato una febbricola e da lì in poi le sue condizioni hanno iniziato a peggiorare: febbre alta, tremori, vomito. Nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno, dopo averlo condotto al mattino dalla sua pediatra che aveva riscontrato delle placche alla gola prescrivendogli del Nurofen, i genitori hanno deciso di portarlo al pronto soccorso del Bufalini, dove il piccolo è stato subito ricoverato in Pediatria e poi, nella serata di giovedì 18 giugno, trasportato in terapia intensiva di fronte al precipitare della situazione: non rispondeva più ad alcuno stimolo.

I medici hanno ipotizzato che si trattasse di un virus (vari tamponi hanno però escluso il Covid-19), poi hanno parlato di gravi problemi e di mal funzionamento del cuore. Il primario di Pediatria del Bufalini nella notte tra giovedì e venerdì, ha informato i genitori che il bambino era grave e che il mattino seguente, alle 7, sarebbe stato trasferito al Sant’Orsola per ricevere le cure del caso, ma Diego faceva sempre più fatica a respirare, anche con l’ausilio dell’ossigeno. Alla fine, ed è una delle principali riserve espresse dalla famiglia, il bimbo per Bologna è partito solo dopo le 11 del mattino di venerdì 18 giugno e appena giunto all’ospedale felsineo è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato e “ripreso” dai dottori. E’ stato trasportato anche qui in terapia intensiva pediatrica e poi i medici, nell’estremo tentativo di salvarlo, hanno deciso di sottoporlo a un delicato intervento al cuore, ma il piccolo non ha fatto a tempo ad arrivare in sala operatoria. Alle 19.30 circa è spirato.

L’autopsia dovrà dunque chiarire quale sia stata la causa del decesso e se questo possa essere stato determinato o concausato dalla condotta negligente, imprudente e imperita del personale sanitario, sia quanto alla diagnosi sia quanto alla terapia applicata. Una volta arrivato il nulla osta, dopo l’accertamento non ripetibile, i genitori potranno finalmente fissare la data dell’ultimo saluto al loro unico figlio.