Nascondeva migranti nella cella frigo. Arrestato

I poliziotti sono arrivati subito sul posto e hanno aiutato a scendere dal mezzo due migranti, infreddoliti ma in buono stato di salute: un 15enne di origine afgana e un 33enne iraniano.

Il conducente, sbarcato nel pomeriggio ad Ancona per raggiungere la Germania dopo essere partito due giorni prima da un porto della Grecia, ha detto ai poliziotti di aver sentito dei rumori provenienti dal suo rimorchio carico di formaggi e di essersi fermato in area di servizio per capire cosa stava succedendo.

Gli investigatori, però, non gli hanno creduto: infatti sanno che, mentre si guida un veicolo del genere, è praticamente impossibile sentire rumori provenienti da dentro il rimorchio, soprattutto se questo è costituito da una cella frigorifera rumorosa che ha pareti coibentate.

I portelloni posteriori del rimorchio, peraltro, erano ben chiusi e non risultavano forzati da fuori, mentre all’interno il carico era stato sistemato per lasciare all’interno degli spazi per creare un nascondiglio per delle persone.

Per l’uomo, dunque, è scattato l’arresto per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, dopo la convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Dopo gli accertamenti medici del caso, il minore è stato affidato ai Servizi Sociali di Rimini, mentre per l’adulto sono scattate la denuncia per ingresso illegale nel territorio dello Stato ed il provvedimento di espulsione.