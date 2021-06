Più tende al mare per tutti. Ecco le novità

L’edizione 2021

Le “tende al mare” 2021 saranno dedicate al cinema, la forma d’arte che – ancora più della pittura e della illustrazione – ha costruito il nostro immaginario visivo attraverso scene celebri, volti di attori famosi, e manifesti di film divenuti iconici. Sono stati proprio i giovani allievi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, guidati dalla loro docente e coordinatrice Paola Babini, a proporre questo tema che non era stato mai prima esplorato nelle precedenti edizioni delle “tende al mare”, a individuare i bozzetti e poi a realizzare le tende secondo la tecnica ormai sperimentata della pittura sulla tela.

Com’è noto, le “tende al mare” vengono realizzate su tende confezionate artigianalmente sul modello di quelle utilizzate un tempo in spiaggia prima degli ombrelloni; l’idea di farne il supporto di una originalissima mostra d’arte si deve al Premio Nobel Dario Fo che inaugurò l’iniziativa nel 1998. Da allora, le “tende al mare” si sono affermate tra gli eventi estivi in ambito nazionale per l’originalità della formula, per la qualità delle proposte, e la capacità di far dialogare l’arte nelle sue variegate forme con il grande pubblico, anche quello più “svagato” della spiaggia.

Non va poi dimenticato che fin dalla sua prima edizione la rassegna si lega ad una iniziativa di solidarietà: anche quest’anno l’asta delle tende al mare si svolgerà durante l’estate: chi vorrà proporre l’offerta d’acquisto di una tenda potrà farlo rivolgendosi alla Consulta del Volontariato di Cesenatico, che destinerà il ricavato a progetti sociali, al tel. 353-4138129.