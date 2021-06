Sabato a Montecampione inaugura la maxi-statua di Pantani

Il monumento è stato realizzato dall’artista Mattia Trotta, vicentino d’adozione, che dal 2013 opera in Valle Camonica nel borgo di Bienno, provincia di Brescia. La base è in lamiere di acciaio corten, internamente rinforzate da travi in acciaio a loro volta adeguatamente ancorate a un plinto in cemento interrato. La bici è in acciaio corten piegato e saldato, lavorato anche a caldo e con sezione piena delle ruote in prossimità degli ancoraggi sulle travi e di alcune parti del telaio per una maggiore resistenza statica. Anche la figura di Pantani, riprodotta a braccia aperte come nel momento della vittoria della tappa del Giro 1998, è in acciaio corten.