Pasquali, medico pro-vax: “Sconti ai vaccinati”

Il dottor Alessandro Pasquali non è certo uno dei 3500 camici bianchi “no vax” nel mirino dell’Ausl Romagna che proprio in questi giorni ha minacciato – per medici ed infermieri non vaccinati – la sospensione senza stipendio fino al 31 dicembre.

Tenace sostenitore della campagna vaccinale, il chirurgo estetico di Cesenatico si è inventato una speciale promozione proprio per incentivare l’opinione pubblica a sottoporsi al vaccino anti-Covid.