Asfalti e marciapiedi in via Gramsci. Il comune risponde

“A oggi – si legge in una mail – grazie ai lavori di asfaltatura del manto stradale di Via Gramsci abbiamo una carreggiata perfetta. La strada a mio avviso non era cosi messa male ma ben vengano i lavori pubblici! Peccato che nella stessa via lunghi tratti dei marciapiedi (segnalati da quasi due anni all’amministrazione pubblica) siano a tutt’oggi ancora dissestati al punto da essere impraticabili per sedie a rotelle e passeggini e pericolosi per rischio di cadute anche a chi non ha problemi di deambulazione essendoci radici e avvallamenti anche di 10cm”.