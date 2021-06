Assegno unico figli 2021, dal 1° luglio via alle domande

È pronto il portale dell’Inps con cui oltre un milione e mezzo di famiglie di disoccupati e autonomi potranno chiedere per la prima volta l’assegno unico per i figli. Si tratta del cosiddetto “assegno ponte” destinato per i prossimi sei mesi ad anticipare l’entrata in vigore da gennaio 2022 del nuovo assegno unico universale per le famiglie.

Ad annunciare l’arrivo della domanda semplificata da presentare dal 1° luglio è stato il presidente dell’Istituto di previdenza, Pasquale Tridico, il 22 giugno nel corso dell’audizione in commissione Lavoro del Senato sul Dl che istituisce l’assegno temporaneo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.