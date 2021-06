Fede e moto. L’incredibile storia di “Don Harley”

A cura di Federica Gualdani

“La moto è un mezzo per creare porte d’entrata verso la Chiesa. Molti pensano che per accedere sia necessario dare qualcosa in cambio. Ma non è così. La Chiesa non chiede. Accompagna, semplicemente.”

Queste sono le parole del parroco di Budrio di Longiano, don Filippo Cappelli. Tanto singolare quanto originale, don Filippo è conosciuto in tutta la Riviera (e non solo) per le sue iniziative che uniscono il mondo della fede con quello delle due ruote. Mostra come, in realtà, non si tratti di due universi così distanti. Anzi, fa capire quanto, insieme, possano essere utilizzati per aspirare ad un obiettivo molto più ampio. Moto, strade, pendolari, centauri, racconti di vita vengono inquadrati all’interno di un progetto che ha, come fine ultimo, la creazione di un contesto che possa venire incontro alle esigenze di tutti.