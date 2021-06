Musica, cinema e attualità: l’estate a Cesenatico è per tutti i gusti

Ribalta Marea XL, la rassegna culturale dell’estate di Cesenatico, si apre con La Serenata delle Zanzare a Largo Cappuccini. Si parte lunedì 28 giugno (ore 21) con Gli Allighieri di Marino Moretti e si prosegue mercoledì 30 giugno con Il quotidiano innamoramento. La rassegna vede in programma altri quattro appuntamenti tutti dedicati alla poesia.

La stella più luminosa di Ribalta Marea XL sarà Gianna Nannini: la cantante toscana salirà sul palco dell’Arena Cappuccini il 2 agosto con una data intima e speciale accompagnata dal pianoforte. È il suo tour estivo Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza. Ma la rassegna di musica e spettacolo vedrà sul palco dell’Arena Cappuccini tanti altri artisti con il suo format in versione Extra Large: per garantire il massimo della capienza in condizioni di estrema sicurezza sanitaria.

Il cartellone si apre domenica 4 luglio (ore 21) con Giacobazzi & Friends, per continuare con Intelletto d’amore – Dante e le donne con Lella Costa (9 luglio), Giudo Catalano’s Favoloso Vivo Tour (19 luglio), il balletto Frammenti con i ballerini della Scala (29 luglio), Roberto Mercadini in Dante. Più nobile è il volgare (9 agosto), Colombre in concerto (11 agosto) e We Reading Festival (18 agosto).