In Regione cresce la raccolta differenziata dei rifiuti: 72,5%

In Emilia-Romagna cresce la raccolta differenziata dei rifiuti: nel 2020, anno della pandemia, secondo i dati dell’annuale Rapporto curato della Regione, la differenziata ha raggiunto in media il 72,5%, sostanzialmente in linea con l’obiettivo del 73% fissato dal piano regionale dei rifiuti, nonostante i mesi di lock-down e restrizioni. Un ulteriore passo avanti anche per i materiali avviati al recupero, circa 2,1 milioni di tonnellate, +1,6% rispetto all’anno precedente.