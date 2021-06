ZTL Ponente. Dal 1° luglio telecamere attive: scattano le sanzioni

Da giovedì 1° luglio saranno operative a tutte gli effetti le telecamere della ZTL di Ponente: dopo il periodo di prova, scatteranno ora le sanzioni per tutti i veicoli che entrano senza permesso. Le telecamere, già installate con un investimento di 70mila euro, sono posizionate in corrispondenza di viale Mazzini intersezione via Squero, in corrispondenza di via Matteuci intersezione di via Succi e in corrispondenza di viale Mazzini intersezione con via Marino Moretti.

Durante la fase sperimentale si sono registrati ingressi non autorizzati in numero rilevante, pertanto si ribadisce che, d’ora in avanti, eventuali ingressi irregolari saranno rilevati e sanzionati, con tanto di fotogrammi, dalle telecamere installate. Per tale motivo è stata implementata anche la segnaletica per avvertire gli utenti della presenza attiva dei varchi elettronici che saranno in funzione 24 ore su 24.

Il regolamento della ZTL.

Il nuovo regolamento, approvato dal consiglio comunale il 19 dicembre 2019, aveva portato sostanziali modifiche dopo 6 mesi di sperimentazione utili ad approfondire tutte le questioni tecniche e pratiche. Le novità più importanti riguardavano i permessi per l’accesso e la sosta dei residenti alla ZTL, con i pass concessi ad ogni nucleo familiare di residenti nelle vie della ZTL passati da 1 a 2. Tra le altre modifiche significative la norma che disciplina l’accesso e la sosta per coloro che possiedono immobili nella zona ma che non sono residenti e per i turisti. A tali nuclei familiari è stato fornito 1 pass auto della durata massima di sei mesi rinnovabile sulla base del periodo di effettivo soggiorno. Ampliati a 90 minuti la possibilità di sosta per assistenza domiciliare che viene estesa anche ai residenti over 70 che necessitino di visita di figli e/o parenti.

Ampliata da 15 minuti a 60 minuti la possibilità di sosta per le visite nonni-nipoti e al fine di rendere più sicura la circolazione all’interno della ZTL, il carico e lo scarico delle merci sono consentiti in appositi stalli collocati fuori dell’abitato storico con tre apposite aree sulle vie Mazzini/Matteucci e Squero, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, festivi compresi.

I residenti e le attività di via Moretti hanno un’area di sosta riservata, esterna alla ZTL, con 35 stalli disponibili contraddistinti da segnaletica orizzontale gialla: dal lato del Piccolo Squero sono stati istituiti 20 stalli riservati ai residenti di via Moretti mentre gli stessi possono anche parcheggiare lungo via Matteucci, condividendo ulteriori 15 stalli con i residenti del quartiere Valona. L’area è disponibile dopo che sono stati ultimati i lavori di quell’area del porto.