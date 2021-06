Tari: agevolazioni per i cittadini di Cesenatico e le imprese

Il consiglio comunale – previsto per martedì 29 giugno – affronterà l’approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe della tassa sui rifiuti urbani per l’anno 2021. L’amministrazione comunale in questi mesi ha lavorato su due fronti: da un lato il dialogo con Atersir per definire il Pef 2021 dell’ambito locale; dall’altro un lavoro prezioso per trovare le risorse necessarie a un’ulteriore riduzione della Tari 2021 sia per le utenze domestiche che per le utenze extra domestiche.

Il risultato finale di abbattimento dell’importo totale annuo della Tari 2021 è reso possibile soprattutto grazie alle risorse messe in campo dall’amministrazione comunale: in totale circa 1.800.000,00 euro che a vario titolo sono applicate per alleggerire il peso dell’imposta. Una parte derivano dall’avanzo di gestione Tari 2019-2020, un parte dall’avanzo di bilancio 2020, una parte dal cosiddetto “Fondone”, una parte dal recupero di risorse derivanti dalla gestione della discarica (che deve essere a carico di Hera) e una parte dal “Decreto Sostegni Bis”. Queste ultime risorse, circa 600mila euro, possono essere utilizzate esclusivamente per aiutare le imprese e dunque sono state veicolate per la riduzione delle tariffe delle utenze extra domestiche.

Il risparmio per Cesenatico.

Per quanto riguarda le utenze domestiche si avrà in media una riduzione del -10% rispetto alla tariffa del 2020, con una piccola forbice di differenza dettata dalla composizione dei diversi nuclei familiari.

Per quanto riguarda invece le utenze extra domestiche la riduzione potrà variare in base alla tipologia di attività: anche in questo caso la riduzione media è del -10% rispetto al 2020 ma ci sono alcune tipologie di attività che l’amministrazione comunale ha deciso di aiutare in maniera più corposa perché maggiormente colpite dall’emergenza pandemica. È il caso delle discoteche per cui è prevista una riduzione del -90%; ed è il caso anche dei campeggi, degli impianti sportivi, degli alberghi, dei ristoranti, dei bar, delle parrucchiere e dei centri estetici che vedranno in bolletta una riduzione del – 45% rispetto allo scorso anno. Inoltre, a seguito di confronto avvenuto con le associazioni di categoria, con il coinvolgimento anche della Commissione Consiliare Affari Generali, si è arrivati ad estendere la riduzione del 45% anche ai negozi di abbigliamento, di calzature e di altri beni.

Riduzioni si vadano a sommare a quelle già messe in campo nel 2020 con tutte le utenze extra domestiche che avevano beneficiato di una riduzione del -25% rispetto all’annata 2019.