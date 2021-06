Ripristinata la regolare circolazione in via Bramante

Il semaforo per regolare il senso unico alternato era stato installato lunedì 7 giugno e in questi giorni gli addetti di Cesenatico Servizi hanno lavorato tutti i gironi in collaborazione con la ditta che si occupa delle asfaltature per consentite il ritorno alla normalità già a partire da questo fine settimana, quando via Bramante accoglie migliaia di auto.