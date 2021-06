Un ombrellone per l’estate? Dai 400 ai 1300 euro

Ombrelloni, lettini e svago in spiaggia: quanto costa una giornata al mare? Se l’è chiesto oggi l’edizione regionale del Corriere della Sera che, snocciolando alcune cifre, ci offre un aggiornamento piuttosto credibile sulle tariffe attualmente in vigore sui 110 chilometri di costa romagnola.

La questione, infatti, non è più così facilmente leggibile da quando, negli anni ’90, sono state abolite le famigerate tabelle dei prezzi. Oggi, dai lidi ravennati a Cattolica, domina la libera concorrenza e, come sottolinea l’articolo del Corsera, la forbice tariffaria è ormai molto dilatata.

Ma quale è la richiesta standard dei bagnanti? Per l’affitto giornaliero di un ombrellone in Riviera la forbice è compresa tra i 18 ai 22 euro. L’affitto di una settimana? Compreso tra i 100 ai 120 euro al giorno (sempre due lettini e un ombrellone). Questa “regola” vale per le fasce centrali in cui sono posizionati gli ombrelloni. Man mano che ci si avvicina alla riva i prezzi salgono di 10 euro. Tanto per fare un esempio una settimana a pochi passi dal mare costa tra i 150 e i 170 euro. Ad andare per la maggiore sono anche i singoli lettini: in media il loro prezzo è compreso a seconda della località tra i 6 e i 10 euro.