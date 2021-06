Vaccino Sputnik non riconosciuto: addio ai turisti russi

Non che a Cesenatico rappresentino una percentuale particolarmente significativa, ma per il nostro turismo la notizia non è comunque di quelle esaltanti.

Su spinta dell’Ema, la Commissione Europea pare infatti in procinto di pubblicare una raccomandazione con cui invita i governi dell’Unione europea a non riconoscere la validità dei vaccini Sputnik o Sinopharm. La conseguenza? Obbligo di tampone e quarantena. In pratica, addio ai turisti russi sulla riviera romagnola dove, in particolare a Rimini, rappresentavano una platea tutt’altro che trascurabile.