Discarica di rifiuti in campagna. La misura è colma

C’è una fetta di campagna che qualcuno ha scambiato per una discarica abusiva. Siamo in via Mesola, una traversa di via San Pellegrino. In quel tratto di verde erba medica e giallo spighe, da anni fanno i conti con lo smaltimento illegale di rifiuti. A partire da mobili in legno, materassi, macerie edili, pallet di legno, tubi in plastica corrugati quelli da lavori stradali e di cemento. Solo nei giorni scorsi tre lastre di eternit sono state buttate nel campo di grano. Difficile che se ne sia occupata una persona sola. Probabilmente erano in due.

Una volta qualcuno ha lasciato a bordo strada, davanti al sentiero di ingresso di quella casa adibita ad attrezzaia un frigo dei gelati. Che poi qualcuno ha ritirato si sua sponte qualche giorno dopo. Proprio come successo nei giorni scorsi con un pallet.