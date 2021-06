Rei Pullazi indossa la casacca della Pallacanestro Forlì

Il commento di Rei: “Sono molto felice di avere firmato per Forlì, una piazza storica del basket italiano e con un pubblico caloroso e tra i più passionali della Serie A2 e non solo… Il solo pensiero di immaginarmi scendere in campo con il pubblico che sosterrà me e i miei compagni, mi fa venire i brividi! In tantissimi mi hanno parlato bene di Forlì, e voglio ringraziare la Società e coach Dell’Agnello per l’opportunità che mi hanno concesso: sono pronto a ripagare la loro fiducia”.