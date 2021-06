Scoperta serra di Marija in appartamento

A poca distanza dall’appartamento è stato controllato e mostrava subito segni di nervosismo, offendendo gli operatori e rifiutando di consegnare documenti di identificazione; riferiva inoltre di abitare in un luogo diverso da quello dove è stato visto uscire. Tenuto conto che aveva al seguito un mazzo di chiavi ed era stato visto mentre usciva da un appartamento di questo centro storico, è stata effettuata la perquisizione locale dell’immobile.

Appena entrati in abitazione a specifica domanda, il giovane consegnava agli operatori due vasi in vetro contenenti infiorescenze essiccate di colore verde risultate essere a seguito narcotest,

marijuana per un peso netto di grammi 36.08; all’interno della camera da letto, si rinveniva una serra di colore nero con telaio in ferro delle dimensioni di circa mt. 1.5 x 1.5 x 2.0 utilizzata per la coltivazione indoor della marijuana munita di lampada alogena e motore per la ventilazione con tubo in alluminio. All’interno della stessa serra si rinvenivano 11 piante di marijuana in vaso

dell’altezza di circa 30 cm. Tutto il materiale, compresa la “serra”, è stato sequestrato.