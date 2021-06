Torna il cinema all’aperto! Il programma completo

Si omaggiano inoltre due grandi comici del periodo muto, le cui opere sono state restaurate negli ultimi anni dalla Cineteca di Bologna per il Cinema Ritrovato: Charlie Chaplin e Buster Keaton. Geni e capolavori a confronto: è meglio la felicità possibile di Chaplin o il cinema impossibile di Keaton? È come chiedersi se era più bravo Leonardo o Michelangelo: possiamo solo godere dei loro capolavori!

Rideremo con loro e con i comici del varietà che saranno fucina per la commedia italiana sul grande schermo. Per sottolineare il filo rosso di questa rassegna ricordiamo l’ammirazione di Charlie Chaplin per Giulietta Masina quando affermò: «È l’attrice che ammiro di più» che gli valse il soprannome di “Chaplin al femminile”.

Ogni serata sarà introdotta dal regista Adriano Sforzi che racconterà le peculiarità dei film per farci immergere appieno nelle tematiche e nelle finezze tecniche delle opere. Adriano Sforzi è formatore per il MIBACT del progetto “Educazione visiva a Scuola” e come regista ha vinto il Premio David di Donatello 2011.

La novità della quinta edizione 2021 sarà la preziosa collaborazione del compositore Daniele Furlati per l’accompagnamento musicale dei film nella serata dedicata a Buster Keaton di cui ne ha curato personalmente le partiture per il Cinema Ritrovato.

Daniele Furlati compositore e pianista, per il cinema è coautore con Marco Biscarini delle musiche di pluripremiati lungometraggi, ottenuto diverse nomination David di Donatello tra cui quella di miglior compositore insieme a Marco Biscarini per il film “Volevo nascondermi” nell’edizione del 2021.