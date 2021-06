I Centri Estivi Comunali ripartono con il pienone

Ripartono domani, giovedì 1 luglio, i Centri Estivi Ricreativi del Comune di Cesenatico realizzati in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Millepiedi. Quest’anno saranno tre, situati in Via Don Minzoni nelle sedi della Scuola dell’Infanzia “La Vela” e della Scuola Primaria “Ada Negri: Centro Estivo per l’Infanzia; Parco Giochi Estivo per i bambini delle scuole primarie e Centro Estivo Adolescenti per i ragazzi delle Scuole Medie. Le attività si svolgeranno tutti i giorni dalle 8 alle 17 tutti i giorni escluse le domeniche con i partecipanti che riceveranno anche il servizio del pranzo. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale garantirà il servizio di trasporto per tutti i partecipanti che ne abbiano fatta richiesta e i mezzi viaggeranno con il carico al 50% rispetto al totale dei posti, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti contagio.