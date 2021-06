Niente più didattica a distanza per gli studenti vaccinati

Per gli studenti romagnoli tra i 12 e i 19 anni che si sono vaccinati non ci sarà più la didattica a distanza. Per questo l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, invita tutti i giovani a prenotare il vaccino per il mese di luglio, in modo “da consentire il richiamo prima dell’inizio della scuola. Sarebbe infatti un risultato importante – spiega – dopo che si è già raggiunto oltre l’81% di immunizzazione del personale scolastico (docente e non docente) vaccinare anche la popolazione in età scolastica”.