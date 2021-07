Bollette, la maxi-stangata: +9,9% elettricità e +15,3% gas

Dal 1° luglio, in ogni caso, le bollette rincarano moltissimo anche se meno del previsto. Il decreto salvabollette di mercoledì 30 ha infatti permesso di contenere l’aumento di luce e gas al 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del metano nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo con contratti di tutela, cioè per una famiglia con consumi medi di energia elettrica di 2.700 chilowattora l’anno e un contatore con il contratto classico domestico da 3 chilowatt; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui.

Dunque, da oggi 1° luglio a metano e corrente elettrica cresceranno come mai prima d’ora (mercoledì sera erano ancora in corso i conteggi per definire il dettaglio dell’aumento da far partire a mezzanotte). La nuova tariffa rimarrà valida fino alla fine di settembre e il 1° ottobre ci sarà l’aggiornamento successivo che, con ogni probabilità, confermerà l’andamento di rincaro fortissimo.

La stangata è stata mitigata dallo stanziamento tagliabollette. Il Governo, con il decreto lavoro e imprese approvato in Consiglio dei Ministri, ha previsto di destinare 1,2 miliardi di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema per il prossimo trimestre, utilizzando una parte del gettito ricavato proprio dalle aste del mercato europeo dei permessi di emissione di CO2.